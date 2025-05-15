Переговоры России и Украины возобновились при участии Турции

Переговоры РФ и Украины стартовали в Стамбуле. Украинская делегация прибыла в Турцию утром 16 мая. Встреча сторон началась с приветствия турецкой стороны.

Сегодня в Стамбуле проходят переговоры России и Украины, российская делегация около суток ожидала прибытия представителей Киева для старта диалога.

Обмена рукопожатиями и приветствий между российской и украинской стороной не было.

Встреча организована в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче и проходит в трехстороннем формате.

Переговоры в Стамбуле открылись приветствием турецкой стороны, которую представляет министр иностранных дел Хакан Фидан. Приветственную речь Фидана транслирует МИД Турции.

Фидан назвал нынешний этап урегулирования на Украине критическим и отметил готовность сторон к прямым переговорам.

Кто представляет Россию

Делегация России прибыла в город накануне и с утра 15 мая была готова к переговорам. Состав делегации российский президент Владимир Путин утвердил в ночь с 14 на 15 мая. В нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы Минобороны России Александр Фомин. Возглавляет делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский, он также был переговорщиком и в 2022 году.

Цель прямых переговоров с Украиной – установление долгосрочного мира и решение первопричин кризиса, подчеркнул накануне вечером глава российской делегации Владимир Мединский.

Кто представляет Украину

Украинский лидер Владимир Зеленский утвердил состав делегации лишь поздним вечером 15 мая. В ее состав вошли первый замглавы МИД страны Сергей Кислица, заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад, первый зампредседателя Службы внешней разведки Олег Луговской, замглавы Генштаба ВСУ Алексей Шевченко и другие. Во главу делегации поставлен министр обороны Украины Рустем Умеров. Переговорщики Киева прибыли в Турцию утром 16 мая.

Также в Стамбуле сегодня находятся глава МИД Украины Андрей Сибига и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, однако они не входят в состав утвержденной Зеленским делегации.

Российско-украинской встрече предшествовали трехсторонние переговоры делегаций Турции, США и Украины. Они прошли на уровне глав внешнеполитических ведомств стран. Во встрече участвовали Хакан Фидан, Марко Рубио и Андрей Сибига.

Чего ждать от новой встречи в Стамбуле?

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о переменах в российско-украинской ситуации, неизбежно влияющих на повестку дня возобновленных мирных переговоров в Стамбуле.

"Изменения в российской переговорной позиции в сравнении с предыдущими переговорам в Стамбуле 2022 года определяют территории, которые мы контролируем, и успехи наших вооруженных сил. Эти успехи дают Москве твердую уверенность в том, что победа будет за нами и она будет признана всем миром если не сегодня-завтра, то послезавтра", - прежде всего сказал он.

"Также есть понимание, что режим Зеленского терпит катастрофу – даже США понимают это, недаром президент Дональд Трамп, не желая быть связанным с поражением украинской стороны, принимает меры для того, чтобы остановить боевые действия и сделать себя миротворцем, может быть, даже получить Нобелевскую премию мира. Если же у него ничего не получится, он просто выведет США из украинского процесса, указывая, что для него это конфликт Байдена", - продолжил Виктор Литовкин.

"При этом не похоже, чтобы украинская сторона была настроена на конструктивные переговоры, нацеленные на долгосрочный мир. Об этом можно судить уже по тому, что Киев главным вопросом сегодняшних переговоров ставит прекращение боевых действий. Простое прекращение боев, разумеется, принципиально не устраивает Россию, ведь оно дает преимущество украинской стороне, так как она сможет переформатировать воинские части, получить новую боевую технику и подготовиться к новому удару по российской территории", - обратил внимание военный обозреватель.

"России совершенно не нужно давать Киеву такие возможности. Опять же, мы уже останавливали боевые действия дважды и наблюдали, что ВСУ использовала эти перемирия в военных целях. Также мы помним, как в марте 2022 года российская сторона пошла навстречу Украине и отвела свои войска из-под Киева и Харькова – а это немедленно обернули против России. Поэтому я не думаю, что сегодня предложение украинской стороны о новом перемирии будет принято", - заключил Виктор Литовкин.