Российские курорты открывают горнолыжный сезон

Старт зимнего туристического сезона обещает пройти без заминок: горнолыжные курорты заявляют о полной готовности к турпотоку с ростом посещаемости не менее 10%.

Горнолыжные курорты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов заявили о готовности к рекордной посещаемости. Ожидается, что общий рост интереса к склонам Эльбруса и Архыза подтолкнет общероссийский туристический поток на 10%, заявила Ассоциация горнолыжных комплексов.

Более того, первый месяц зимы знаменует открытие североосетинского курорта "Мамисон", который укрепит туристический потенциал региона. Об этом было рассказано на посвященном готовности курортных областей страны к зимнему сезону совещании, под руководством Министра экономического развития России Максима Решетникова.

"Интерес людей к путешествиям по России стабильно высок. Общая задача — не просто поддерживать этот интерес, а обеспечивать ему достойное воплощение в виде комфортного, безопасного и насыщенного отдыха. Этому способствует планомерное развитие туристической инфраструктуры и слаженная работа власти и бизнеса"

– Максим Решетников

Слова чиновника подтверждает прошлогодние данные по уверенно растущей динамике внутреннего туризма: поток отдыхающих увеличился на 25%, составив свыше 8 млн человек.

Стоит отметить улучшение транспортной доступности Кавказа и Юга России, добираться до которых стало в разы проще с появлением новых аэропортов в Геленджике и Краснодаре, а также налаженной логистике до курортов "Архыз" и "Эльбрус". При этом, власти продолжают меры по сдерживанию роста цен на перелеты и поезда.