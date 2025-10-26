Российские авиакомпании вошли в топ на грузинском авиарынке

Российская авиационная компания Red Wings вошла в рейтинг самых популярных авиакомпаний в Грузии. Также достаточно высоким спросом пользуется российская компания Азимут.

За период 2025 года компанией Red Wings было совершенно около 6% перелетов, до 408 018 пассажиров. В настоящий момент, несмотря на официальное отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси, осуществляется регулярное авиасообщение из более, чем десяти российских городов.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено весной 2023 года после почти четырёх четырехлетнего перерыва: российские авиакомпании Red Wings и Азимут стали частью грузинского авиарынка, а Georgian Airways – российского.