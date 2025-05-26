Россияне не могут добраться из Петербурга в Москву из-за транспортного коллапса

Вечером 6 июля в Шереметьево и Пулково были отменены или задержаны сотни рейсов. Данная ситуация сказалась также на железнодорожном сообщении между Петербургом и Москвой – раскуплены почти все билеты по данному направлению на ближайшее время.

Вечером 6 июля закончились практически все билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву на ближайшее время. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Вечером 5 июля на 6 июля в продаже осталось одно место: на поезд в 23:30, СВ за 21,3 тыс рублей. На утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются"

– АТОР

Билеты были раскуплены после того, как в воздушных гаванях центральной части России были отменены или задержаны сотни рейсов.

В свою очередь, в Росавиации поведали, что авиатранспортная система справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне.

"У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях"

– представитель Росавиации Артем Кореняко.

На вечер воскресенья в Пулково было отменено на прилет и вылет 90 рейсов, задержаны 37. В Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс, задержано 56 рейсов.