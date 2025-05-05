Вестник Кавказа

Россия сыграет с Катаром 7 сентября

Россия сыграет с Катаром 7 сентября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная России сыграет с Катаром после Иордании в начале сентября.

Россия и Катар проведут товарищескую встречу 7 сентября в Эр-Райяне на стадионе "Аль-Садд", передали в Российском футбольном союзе. 

Сообщается, что результат игры повлияет на рейтинговые баллы ФИФА. Также 4 сентября россияне сыграют с Иорданией дома. 

Отметим, что национальная сборная РФ занимает в мировой табели о рангах 35 место. Катар расположился на 53 месте мирового рейтинга. 

Напомним, что Катар являлся участником финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года как сборная страны-хозяйки турнира. Катарские футболисты проиграли все три матча группового этапа и покинули турнир.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1000 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.