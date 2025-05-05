Россия сыграет с Катаром 7 сентября

Сборная России сыграет с Катаром после Иордании в начале сентября.
Россия и Катар проведут товарищескую встречу 7 сентября в Эр-Райяне на стадионе "Аль-Садд", передали в Российском футбольном союзе.
Сообщается, что результат игры повлияет на рейтинговые баллы ФИФА. Также 4 сентября россияне сыграют с Иорданией дома.
Отметим, что национальная сборная РФ занимает в мировой табели о рангах 35 место. Катар расположился на 53 месте мирового рейтинга.
Напомним, что Катар являлся участником финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года как сборная страны-хозяйки турнира. Катарские футболисты проиграли все три матча группового этапа и покинули турнир.