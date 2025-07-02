Европа может остаться без СПГ из Катара – СМИ

Катар готов остановить все поставки СПГ в Евросоюз, если ЕК оставит в силе требования по защите климата – в Дохе рассматривают их как неблагоприятные для бизнеса условия.

Поставки сжиженного природного газа из Катара в страны Евросоюза могут полностью прекратиться, если действующие требования европейской стороны, связанные с защитой климата, останутся в силе, говорится в письме госминистра по вопросам энергетики Катара, гендиректора Qatar Energy Саада бен Шарида аль-Кааби, которое оказалось в распоряжении газеты Welt am Sonntag.

Сообщается, что оно было направлено властям Бельгии, а также других стран ЕС. Катар требует внести изменения в Директиву о должной осмотрительности в отношении корпоративной устойчивости (CSDDD). Если документ останется в существующем виде, то, сказано в письме, Катар и QatarEnergy обратятся к альтернативным рынкам для поставок СПГ и других продуктов вне Евросоюза, где "более стабильная и благоприятная для бизнеса среда".

Госминистр подчеркнул, что статья директивы CSDDD о защите климата отличается "очевидными несоответствиями и противоречиями" по отношению к нормам, действующими в Катаре.

Он добавил, что таким образом игнорируется право каждой страны преследовать собственные цели по защите климата – вопреки Парижскому соглашению по климату. Кроме того, нарушение положений соответствующей статьи влечет за собой большие штрафы, санкции и гражданско-правовую ответственность – все это ставит под угрозу способность QatarEnergy снабжать Евросоюз СПГ.