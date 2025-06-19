Европа ускорила закупки российского СПГ

Спрос на российский СПГ в странах Евросоюза вырос в 2025 году. Июньские поставки стали максимальными за четыре месяца.

Сжиженный природный газ (СПГ) из России стали активнее покупать в ЕС, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

За первое полугодие Европа закупила на 1,7% больше российского СПГ, чем за тот же период прошлого года - 11,4 млрд куб м. При этом в июне закупки выросли на 27% и стали максимальными за четыре месяца, достигнув 1,97 млрд куб м.

В первом полугодии 2025 года Россия вошла в четверку крупнейших поставщиков природного газа в страны ЕС. Суммарно из РФ в ЕС поступило около 19,3 млрд куб м газа. Главным поставщиков стала Норвегия (47,95 млрд куб м), США на втором месте с 40,5 млрд куб м, замыкает тройку Алжир – 19,9 млрд куб м газа.