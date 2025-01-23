Россия нарастила поставки газа в Европу по "Турецкому потоку"

За первое полугодие 2025 года экспорт российского газа в страны Европы по "Турецкому потоку" увеличился более чем на 7%. Газопровод связывает РФ через Турцию с Южной Европой.

Экспорт газа из РФ по "Турецкому потоку" в направлении европейских стран увеличился в I полугодии на 7,3%, пишет ТАСС.

Рост поставок составил 7,3% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В этом году поставки российского газа по данному трубопроводу возросли до 8,32 млрд кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

При этом июньские поставки оказались ниже на 4% чем год назад - причиной стали плановые профилактические работы на "Турецком потоке".

По трубопроводу "Турецкий поток" через Турцию и Черное море российский газ поступает в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Сейчас это единственный канал поставок трубопроводного газа из РФ в ЕС.