Венгрия продолжит борьбу против плана Европы по отказу от газа из России

В МИД Венгрии заявили, что Будапешт отвергает план ЕК по отказу от российского газа. Он добавил, что Еврокомиссия нарушает правила.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто сообщил, что Будапешт продолжит борьбу против плана Еврокомиссии по отказу от российского газа.

Он отметил, что Венгрия полностью отвергает предложение Еврокомиссии. Министр подчеркнул, что его страна на хочет отказываться от энергетического сотрудничества с Россией.

Сийярто заявил, что Венгрия не будет менять источники, поскольку российские поставки энергии являются надежными, а все другие варианты либо дороже, либо менее надежны.

Помимо этого, глава МИД сказал, что Еврокомиссия нарушает европейские правила, в которых говорится об национальной компетенции по вопросу энергетического баланса страны.

При этом руководитель венгерской дипломатии уточнил, что, с другой стороны, указанное правило может привести к зависимости Венгрии от определенных источников.