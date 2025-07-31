Россия стала главным импортером черешни из Узбекистана

На долю России пришлось более 70% экспорта черешни из Узбекистана.

Россия импортировала более 18 тыс тонн черешни из Узбекистана за первые семь месяцев этого года, став главным покупателем ягоды, передает государственный статистический комитет центральноазиатской республики.

"В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 17 стран 25,2 тысячи тонн черешни на сумму 51 миллион долларов"

– отчет ведомства

Всего в этом году Узбекистан поставил за рубеж более 25 тыс черешни. На РФ пришлось свыше 72% экспорта страны.

Сообщается, что в тройку основных покупателей также вошли Казахстан и Кыргызстан.