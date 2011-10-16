Узбекистан и Казахстан наметили планы развития межпарламентского сотрудничества

Парламентарии Казахстана и Узбекистана сегодня в Астане подписали "дорожную карту" по дальнейшему развитию сотрудничества на 2025–2026 годы, которая предполагает углубление межпарламентского диалога.

Сегодня в столице Казахстана Астане прошли переговоры парламентской делегации Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой с представителями парламента Казахстана, в том числе с председателем Сената Мауленом Ашимбаевым и председателем Мажилиса Ерланом Кошановым.

Парламентарии двух стран обсудили множество вопросов, связанных укреплением двусторонних связей и претворением в жизнь ранее достигнутых договоренностей, в том числе - обмену опытом работы законодательных органов, расширению полномочий парламентов и внедрению смешанной избирательной системы, передает Podrobno.uz.

Подчеркивалось, что благодаря политической воле лидеров двух стран узбекско-казахстанские отношения достигли уровня всестороннего стратегического партнерства и союзничества.

Стороны высоко оценили итоги Второго межпарламентского форума стран Центральной Азии, подчеркнув эффективную работу Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между сенатами двух стран.

Также парламентарии оценили перспективы расширения взаимодействия комиссий по контролю за реализацией целей и задач в области устойчивого развития при парламентах двух стран.

Переговоры завершились подписанием "дорожной карты" по дальнейшему развитию сотрудничества между Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана и Сенатом парламента Казахстана на 2025–2026 годы. В документе отмечается, что эта работа позволит углубить межпарламентский диалог и успешно продвигать совместные инициативы.