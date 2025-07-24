Астана и Ташкент обсудили транзит российских нефти и газа

Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов и посол Узбекистана в Астане Бахтиер Ибрагимов обсудили вопросы, связанные с транзитом российского газа в Узбекистан, была подтверждена и готовность Казахстана к транзиту нефти.

Объемы транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан неуклонно растут, стало известно на встрече главы Минэнерго Казахстана Ерлана Аккенженова с послом Узбекистана Бахтиером Ибрагимовым. Соответствующее сообщение опубликовало казахстанское энергетическое ведомство.

В нем говорится, что участники переговоров обратили внимание на высокий уровень кооперации, которую стороны ведут в нефтегазовой сфере. Аккенженов и Ибрагимов отметили стабильную и слаженную работу казахстанской и узбекистанской газотранспортных систем.

Министр и посол заявили, что в течение периода с января по июль 2025 года транзит казахстанского газа через Узбекистан достиг 921,7 млн кубометров.

"Особо была отмечена роль Казахстана как ключевого транзитного партнера в поставках российского газа в Узбекистан, объемы которых планомерно растут с перспективой увеличения до 11 млрд кубометров к 2026 году"

– Минэнерго Казахстана

Кроме того, на встрече Аккенженов подтвердил готовность Астаны к транзиту и поставкам нефти в Узбекистан.