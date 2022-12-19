Россия сократила объем параллельного импорта в три раза

Денис Мантуров сообщил, что объем параллельного импорта с начала года упал в 3 раза. Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о снижении объема параллельного импорта в России в три раза с начала текущего года.

Замглавы правительства отметил, что с января по апрель 2025 года объем составил около $2,5 млрд в месяц. Он добавил, что при сравнении с показателями 2022 года объем уменьшился.

Стоит отметить, что механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне ухода с российского рынка иностранных брендов и компаний.

В рамках этого механизма допускался ввоз товаров без разрешения производителя.