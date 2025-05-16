Россия считает нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане

Глава МИД РФ Лавров заявил, что еще одна встреч с Украиной состоится. При этом он назвал проведение переговоров в Ватикане нереалистичным.

Встреча делегаций России и Украины в Ватикане нереалистична, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом он заявил, что второй раунд переговоров состоится, а со стороны Москвы работа над меморандумом находится в продвинутой стадии.

"Мы всегда подчеркивали на высшем уровне и на других уровнях, что мы готовы к мирным переговорам, которые будут посвящены пониманию и устранению первопричин этого кризиса"

- Сергей Лавров

По его словам, Украина также подтвердила свое согласие на второй раунд переговоров.

Напомним, что первая встреча Москвы и Киева по урегулированию кризиса состоялась 16 мая в Стамбуле. Одним из главных итогов переговоров стала договоренность об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000 человек.