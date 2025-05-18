Переговоры России и Украины могут состоятся в конце мая в Ватикане, считают в ЕС

Не исключено проведение новой встречи РФ и Украины на следующей неделе, сообщают европейские чиновники. Переговоры могут пройти в Ватикане.

Второй раунд российско-украинских переговоров может состоятся до конца месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

Согласно сообщению, новая встреча России и Украины может быть проведена на следующей неделе. В качестве потенциальной площадки для проведения переговоров рассматривается Ватикан, при это решения о месте проведения встречи пока нет.

Россия находит Стамбул более оптимальном переговорной площадкой, пишет Bloomberg.

Ранее о том, что вторая встреча Москвы и Киева состоится в Ватикане в середине июня писала со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

Новый папа римский Лев XIV сообщил о готовности способствовать украинскому урегулированию и предоставить территорию Ватикана для встречи делегаций.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нет договоренностей о том, чтобы провести новый раунд переговоров по Украине в Ватикане.