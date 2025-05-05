Интронизация Папы Римского Льва XIV стартовала в Ватикане

В Ватикане началась торжественная церемония интронизации нового Папы Римского Льва XIV. Перед этим поприветствовал толпу на площади Святого Петра.

Интронизация нового Папы Римского Льва XIV проходит в Ватикане сегодня. Она проходит на площади Святого Петра, где собрались как простые граждане, так и ряд мировых лидеров.

Перед началом церемонии понтифик на белом автомобиле проехал по площади и поприветствовал многотысячную толпу, которая собралась для участия в историческом событии.

В ходе интронизации Льву XIV, по древнему обычаю, передадут символы папской власти - кольцо рыбака и паллий.

Напомним, что от России на интронизацию Папы Римского прибыла глава Минкультуры Ольга Любимова с депутатами. От Азербайджана в церемонии принимает участие спикер парламента Сахиба Гафарова. Грузию в Ватикане представляет президент Михаил Кавелашвили с супругой.