Рубио считает, что Россия и Украина могут принять предложение Ватикана

Папа Римский Лев XIV предложил России и Украины провести переговоры в Ватикане в пятницу. Глава Госдепартамента США Рубио считает, что стороны могут принять это предложение. С его слов, это комфортная площадка для всех.

Россия и Украина могут принять предложение Папы Римского Льва XIV провести в Ватикане встречу по мирному урегулированию, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Безусловно, Ватикан сделал очень щедрое предложение принять у себя любую встречу, кстати, не только встречу Зеленского и Путина, но и любую встречу, в том числе на уровне экспертов, любые встречи, которые нужно провести"

- Марко Рубио

Он считает, что Ватикан – это место, где все стороны могут чувствовать себя комфортно. Рубио надеется, что, когда переговоры России и Украины станут регулярными, Святой Престол сможет стать одной из площадок.

США также ждут прогресса в переговорах Москвы и Киева в ближайшие дни и не намерены бесконечно в них участвовать, отметил госсекретарь и передал, что есть и другие события в мире, которым Вашингтон должен уделять внимание.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена итогами встречи.