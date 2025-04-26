Папа Римский Лев XIV предложил провести переговоры РФ и Украины в Ватикане

Ватикан может стать площадкой для переговоров Москвы и Киева. Это предложил новый Папа Римский Лев XIV.

Ватикан может стать площадкой для встречи делегаций из Москвы и Киева по урегулированию конфликта. С таким предложением выступил Папа Римский Лев VIX, отметив, что не готов стать посредником в переговорах президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Папа Римский намерен предложить Ватикан, Святой престол для прямой встречи двух сторон"

- госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин

Ранее Папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан готов способствовать урегулированию и призвал стороны к прямому диалогу.

Напомним, что во время похорон предыдущего Папы Римского Франциска в Ватикане прошла встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Их беседа продлилась около 15 минут.