Вестник Кавказа

Президент России поздравил Льва XIV с избранием

Президент России поздравил Льва XIV с избранием
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новым Папой Римским стал Лев XIV, прежде Роберт Прево. Российский президент Владимир Путин поздравил его с избранием и выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного диалога РФ и Ватикана.

Президент России Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием на почетный пост главы Римско-католической церкви.

Он выразил уверенность в конструктивном развитии диалога РФ и Ватикана при новом Папе, которое отмечалось в прошлый понтификат.

"Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей"

- Владимир Путин

Российский президент пожелал Льву XIV успехов в возложенной на него миссии, а также здоровья и благополучия.

Напомним, что сегодня конклав в Ватикане, состоящий из 113 кардиналов, избрал нового Папу Римского. Им стал уроженец города Чикаго в США, кардинал Роберт Фрэнсис Прево, взявший имя Лев XIV.

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