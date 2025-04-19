Вестник Кавказа

Новый Папа Римский избран

Собор Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Конклав в Ватикане, состоящий из 133 кардиналов, избрал нового Папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Прево, принявший имя Лев XIV.

Новый глава Римско-католической церкви избран кардиналами, участвующими в конклаве. Об этом стало известно благодаря белому дыму, исходящему из трубы печи, установленной в Сикстинской капелле в Ватикане, где проходило голосование.

В выборах Папы Римского участвовали 133 кардинала, им надо было набрать две трети голосов (89 голосов). Всего в коллегию входит 252 человека, но участниками конклава могут быть выборщики до 80 лет.

Американский кардинал Роберт Прево стал 267-м Папой Римским. Он принял имя Лев XIV.

Напомним, что предыдущий Папа Римский Франциск умер от инсульта 22 апреля в возрасте 88 лет. Он занимал пост главы Римско-католической церкви с 2013 года.

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