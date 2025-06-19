Россия призвала ООН защитить Иран от бомбардировок ядерных объектов

Постпред РФ в ООН Василий Небензя посвятил свою речь на экстренном заседании Совбеза организации призыву к обеспечению прекращения огня на Ближнем Востоке. Он отметил высокий потенциал ядерной катастрофы в случае продолжения бомбардировок объектов иранской ядерной программы.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, выступая с речью на экстренном заседании Совета Безопасности организации по случаю американских бомбардировок иранских ядерных заводов, заявил о необходимости СБ ООН выработать такой международный механизм, который пресечет дальнейшие атаки на объекты мирной ядерной программы Ирана.

Небензя пояснил, что из-за подобных действий против ядерных объектов в Иране вся планеты может претерпеть ядерную катастрофу, в связи с чем остро необходима оперативная деэскалация боевых действий на Ближнем Востоке. Он напомнил, что у Тегерана есть право на развитие мирных ядерных технологий.

Российский дипломат обратил внимание, что Иран – рекордсмен по числу проверок МАГАТЭ, однако за подобную открытость для международного контроля ядерной программы он получает удары ракетами и глубинными бомбами по своим заводам.

Василий Небензя подчеркнул, что представленный Россией совместно с Китаем и Пакистаном проект резолюции об остановке боевых действий на Ближнем Востоке является отражением подхода к ситуации в регионе большей части нынешних членов Совбеза ООН. Также он выразил сожаление, что не все члены Совета Безопасности организации находят в себе смелость открыто осуждать Вашингтон за бомбардировки Ирана.

Выступавший перед Небензей постпред Китая при ООН Фу Цун обратился к коллегам с призывом к поддержке российско-китайско-пакистанской резолюции.

"Мы надеемся, что члены Совета Безопасности продемонстрируют ответственный подход, поддержав проект резолюции, который даст СБ ООН выполнить свои обязательства"

– Фу Цун