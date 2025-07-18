Россия пожелала Сирии нормализации обстановки в стране

Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил сегодня в ходе заседания Совета безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия крайне заинтересована в том, чтобы в Сирии как можно завершился внутренний кризис, а ее народ поскорее преодолел период нестабильности, заявил в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Россия заинтересована в выправлении обстановки в стране в интересах обеспечения ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности и настроена на укрепление связей с Сирией, с которой нас исторически связывают дружественные отношения"

-Дмитрий Полянский

Россия уверена, что братский сирийский народ сможет консолидироваться и встать на путь национального согласия и поступательного устойчивого экономического развития, отметил дипломат, передает РИА Новости.

Главное - все сирийцы в своей стране должны чувствовать себя защищенными, и для этой цели руководству Дамаска нужно предпринять все необходимые меры для сплочения нации и соблюдения прав всех граждан страны, - добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский МИД опубликовал заявление в связи с резким обострением обстановки в Сирии, назвав вмешательство Израиля в ожесточенные боестолкновения, вспыхнувшие в сирийской провинции эс-Сувейда между отрядами друзской общины и бедуинских племен, а затем и подразделениями Минобороны и МВД САР и местными вооруженными формированиями, грубым нарушением суверенитета страны и норм международного права.

В российском дипломатическом ведомстве выразили надежду на то, что реализация планов по деэскалации снизит градус напряженности и обеспечит надежную стабильность обстановки в стране, отметив: путь к решению этой задачи лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин сирийского общества.