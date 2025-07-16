Кто вышел победителем из войны друзов с аш-Шараа?

Реакция международного сообщества на боевые действия в провинции эс-Сувейда показали, что из внешних игроков сегодня никто не заинтересован в дестабилизации Сирии

В последние недели провинция эс-Сувейда в Сирии стала эпицентром серьезных столкновений, прежде всего между друзскими отрядами и бедуинскими формированиями. Конфликт, начавшись с ограбления, в котором участвовали члены бедуинского племени, быстро перерос в масштабные бои. В ответ на эскалацию насилия правительство Сирии на переходный период, возглавляемое Ахмедом аш-Шараа, отправило войска в регион, что было воспринято друзами как открытая агрессия. Сообщения о том, что в результате столкновений погибли более 300 человек, только подтвердили мнение о крайней нестабильности в этом исторически автономном районе, сохранявшем относительную независимость в течение всего сирийского кризиса.

Израильский фактор

Вмешательство Израиля, который заявил о намерении защитить друзов, также добавило напряженности в конфликт. Сильные удары, нанесенные израильскими ВВС по сирийским позициям и объектам, включая цели в Дамаске, показали, насколько сложна и запутанна ситуация в регионе. Израиль рассматривает область эс-Сувейда, обитаемую друзами, как критически важную для своей безопасности. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел показательную силовую акцию, отдав ЦАХАЛ приказ разбомбить генштаб и президентский дворец в столице Сирии, чтобы продемонстрировать серьезность позиции Тель-Авива.

17 июля, в день прекращения столкновений в эс-Сувейде и отвода сирийских войск из провинции Нетаньяху повторил свой тезис, прозвучавший в прошлом декабре при свержении Башара Асада: к югу от Дамаска не должно быть войск.

«Мы (Израиль) разработали четкую политику, которая состоит в демилитаризации территории к югу от Дамаска. От Голанских высот до района Друзских гор — это одна линия. Вторая линия — защита друзов в районе Друзских гор»

— Биньямин Нетаньяху

В том же видеообращении израильский премьер-министр подчеркнул, что добиться прекращения огня в эс-Сувейде удалось именно благодаря решительным действиям Израиля. "Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу — на семи фронтах", — добавил Нетаньяху.

Сирийские проблемы

Ситуация с временным правительством, которое начало свою работу после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года, демонстрирует глубочайший кризис доверия. аш-Шараа и его кабинет, состоящий в основном из людей, связанных с террористическими группировками, провозгласили создание централизованного государства, что вызвало недовольство среди коренных меньшинств — курдов, друзов и алавитов. Эти группы, опасаясь маргинализации, настроены против интеграции в новую армию и требуют сохранения своей автономии.

Если с курдами еще удавалось вести с диалог, то с алавитами и друзами происходят периодически вспышки кровопролития. В марте в Латакии и других районах компактного проживания алавитов имели место столкновения с правительственными войсками, в апреле Дамаск схлестнулся с друзами.

Временный президент Ахмед аш-Шараа, хоть и объявил с самого начала о приоритете защиты прав этнорелигиозных меньшинств, не смог предотвратить акты насилия. Недовольство нарастает, поскольку друзы, занимающие стратегически важную позицию, понимают, что их лидерство и интересы игнорируются центральной властью. На выборах их представители оказались за бортом процесса национального диалога, что еще больше усугубило недовольство.

Действия правительства, включая попытки централизации без учета интересов различных групп, лишь усиливают внутренние разногласия. Курды на северо-востоке страны отвергли новую конституционную декларацию, заявляя о своих правах на автономию. На фоне столкновений Израиля с Дамаском лидер курдов Салех Муслим из партии "Демократический союз" (PYD) поставил под сомнение законность власти аш-Шараа.

Конфликт в эс-Сувейде отразил более глубокие проблемы в сирийском обществе. С одной стороны, очевидно, что не все в Сирии готовы принять новую власть во главе с лидером запрещенной в России террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам". С другой стороны, аш-Шараа не смог выстроить централизованный аппарат власти и структуру безопасности, поэтому "перегибы на местах" с участием боевиков, ненавидящих друзов и алавитов, периодически приводят к массовым убийствам и усиливают сепаратистские настроения.

Сейчас Сирия балансирует между федерализацией и распадом. Крупные внешние игроки, как США, ЕС и Россия, не ставят под сомнение легитимность сирийского лидера, но не могут поддерживать ни одну из сторон во время боестолкновений. В этой ситуации на первый план выходит Израиль, который готов не только словом, но и делом поддерживать своих союзников в лице друзов.

Реакция партнеров Сирии

Внешнее вмешательство, не считая израильское, сработало только в том смысле, что остановило дальнейшие удары Израиля по Сирии. По данным Axios, 16 июля администрация Трампа повторно обратилась к Израилю с просьбой "прекратить удары по Сирии и начать диалог с властями в Дамаске для снижения напряженности". Другая натовская страна Турция не сдерживала свою критику в адрес Израиля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Нетаньяху в "бандитизме" и пообещал поддержать территориальную целостность Сирии.

"Мы принимаем необходимые меры предосторожности на случай любого развития событий. Защита территориальной целостности Сирии — наша основополагающая политика. Мы не соглашались на распад Сирии вчера и не согласимся на него завтра. Вместе с нашими сирийскими братьями и сестрами мы этого не допустим. Те, кто спускается в колодец по израильской веревке, рано или поздно осознают свой просчет", — заявил турецкий президент.

Ахмед аш-Шараа похвалил посредничество Вашингтона, не забыв поблагодарить Турцию и арабские страны.

"Усилия государства, направленные на восстановление стабильности, приносят успех. Благодаря эффективному вмешательству и посредничеству со стороны США, Турции и арабских стран регион спасен от неопределенного будущего"

- Ахмед аш-Шараа

Аш-Шараа в своем выступлении попытался занять центристскую позицию в конфликте друзов и бедуинов. Он дал понять, что защита прав друзов остается "одним из главных приоритетов" властей Сирии. В то же время он возложил ответственность за насилие "на местные группировки и духовных лидеров друзов".

Сирийская перспектива

Судя по повторяющимся столкновения с участием алавитов и друзов, можно сказать, что гражданская война после падения Башара Асада еще не завершена. Внешнее вмешательство в лице Израиля тоже может повториться, так как Нетаньяху не нужен сильный сосед во главе со вчерашними террористами. Пока что победу в столкновениях одержал альянс друзов с Израилем, аш-Шараа вынужден был отвести войска от эс-Сувейды. Единственный вариант мирного решения вопроса - это диалог между друзами и Дамаском с созданием механизма предотвращения насилия в южной провинции. В таком случае не будет необходимости для вторжения Израиля.

Если говорить об интересах остальных внешних игроков, то по большому счету раскачивание Сирии никому не выгодно. Дональд Трамп только наладил диалог с аш-Шараа и снял с Сирии санкции, Турция продолжает проецировать там свое влияние. Евросоюз пытается воспользоваться плодами свержения Асада. В Сирию активно заходят арабские страны, а Россия настроена на диалог и не хочет рисковать судьбой своих военных баз. В отличие от перечисленных игроков, Иран лишен какого-то влияния, но при всем антагонизме с ХТШ у него нет ни сил, ни желания дестабилизировать эту страну: возможные результаты хаоса в Сирии не обещают прямых выгод для Тегерана.