Россия поможет Абхазии в реконструкции набережной Гудауты

Президент Абхазии Бадра Гунба и заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко осмотрели набережную в Гудауте и наметили совместный план ее реконструкции.

Россия окажет помощь властям Абхазии в реконструкции приморской набережной курортной Гудауты - президент Абхазии Бадра Гунба и замглавы администрации президента России Сергей Кириенко осмотрели ее и наметили план ее реконструкции, сообщили в пресс-службе президента Абхазии.

"Вместе с главой районной администрации Валерием Авидзба и мэром Самары Иваном Носковым президент Абхазии и замглавы Администрации президента России обсудили реконструкцию части набережной, повышение ее туристической привлекательности, создание инфраструктуры"

- пресс-служба президента Абхазии

Курортный город расположен на берегу Гудаутской бухты Черного моря и является местом притяжения многих российских туристов, однако его архитектура и знаменитые курортные места, в том числе приморская набережная, застыли в 80-х годах прошлого столетия, и ситуация требует разрешения, передает Sputnik Абхазия.

Ожидается, что помощь в реконструкции популярной локации примут власти Самары – это будет сделано в соответствии с соглашением об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с Гудаутским районом, подписанным ранее властями российского города.