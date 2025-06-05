Курорты Абхазии вошли в десятку популярных направлений для отдыха на турбазах

Аналитики выявили топ-10 наиболее востребованных направлений для отдыха на базах летом. В него вошли два курорта Абхазии – Гудаута и Пицунда.

Курорты Гудаута и Пицунда в Абхазии вошли в топ-10 самых популярных направлений для отдыха на базах летом, говорится в исследовании сервиса "Твил.ру".

В первой тройке оказались станицы Голубицкая и Должанская в Краснодарском крае, а также Евпатория в Крыму. Гудаута и Пицунда заняли шестое и седьмое место соответственно.

Отмечается, что Гудаута стала одним из самых дорогих направлений: ночь на турбазе там в среднем обходится в 7 468 рублей. Цены на отдых в Пицунде значительно ниже – около 5 650 рублей в сутки.

В среднем туристы предпочитают отдыхать в Гудауте и Пицунде 8 дней.