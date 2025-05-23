Россия откроет новые консульства в Абхазии

В связи с выросшим потоком желающих получить гражданство РФ в Абхазии МИД России откроет три дополнительных консульских пункта – они скорее всего будут размещены в Сухуме, Гагре и Очамчыре.

Все больше граждан Абхазии желают получить второе гражданство – России, из-за чего МИД РФ и посольство страны в Абхазии в скором времени планируют открыть три новых дополнительных консульских пункта, сообщил сегодня после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым глава абхазского МИД Олег Барциц.

"С заключением соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства мы получаем дополнительный импульс для подобного сотрудничества в этом формате. Сегодня уже налажено взаимодействие по обмену информаций, будут развернуты дополнительные консульские пункты"

- Олег Барциц

По предварительным данным, новые пункты заработают в Сухуме, Гагре и Очамчыре, уточнил Барциц, передает Sputnik Абхазия.

В ходе беседы главы дипведомств двух стран обсудили текущие вопросы консульского сотрудничества в рамках Соглашения между Абхазией и Россией. Так Сергей Лавров отдал соответствующим службам распоряжение проработать вопросы, волнующие граждан Абхазии, особенно молодежь, прокомментировал Барциц итоги переговоров.

Абхазская делегация продолжает активную работу, в департаментах МИД РФ идут консультации, добавил дипломат.