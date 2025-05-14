Россия осталась крупнейшим поставщиком углеводородов в Грузию

Несмотря на то, что в мае Грузия сократила импорт нефтепродуктов из России, по данным Нацстата страны за первые пять месяцев этого года поставки российских нефтепродуктов выросли на 15%, а сжиженного газа – в два раза.

Россия уверенно занимает первое место по поставкам углеводородов в Грузию, и это – несмотря на резкое сокращение поставок российских нефтепродуктов в мае, говорится в материалах Национальной службы статистики (Нацстата) Грузии.

За май Грузия купила у России нефтепродуктов на 20% меньше, чем в апреле – всего на $37,9 млн, однако в годовом выражении прирост составил 40%, передает Sputnik Грузия.

Всего за первые пять месяцев 2025 года Россия поставила в Грузию бензина, дизтоплива и смазочных масел на $242,9 млн, а это на 15% больше, чем годом ранее.

Россия со значительным отрывом сохранила лидерство по поставкам – вторая по количеству поставок Румыния может похвастаться лишь $18,7 млн прибыли. На третьем месте Турция ($14,6 млн), на четвертом - Болгария $9,1 (млн), замыкает пятерку поставщиков Азербайджан ($7,5 млн).

Еще одна сфера торговли – природный газ, и хотя его поставки из России в Грузию в мае упали в 7,4 раза, за год они выросли на 8,5% – до $987,1 тыс. А вот сжиженный пропан и другие виды сжиженных газов из России в Грузии пользовались повышенным спросом – их было продано на $2,7 млн, это почти вдвое больше как в годовом, так и в месячном выражении, говорится в материалах статистики.