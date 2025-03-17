Грузия резко нарастила экспорт товаров

Внешнеторговый оборот Грузии за первых четыре месяца увеличился более чем на 15%, при этом значительный скачок в росте экспорта товаров произошел в апреле – он вырос на 41%, свидетельствуют данные статистики.

Грузия наращивает внешнеторговый оборот – только за четыре месяца, в январе–апреле, он вырос на 15,3%, до $7,755 млрд, сообщил "Сакстат", Национальная служба статистики страны.

Импорт немного преобладал над экспортом – он вырос на 15,7%, до $5,741 млрд, тогда как рост экспорта составил 14,2% - до $2,014 млрд, передает Sputnik Грузия.

Однако в апреле экспорт товаров из страны показал резкий рост – на 41%, до $616 млн, а вот объем импорта упал на 3,6%, до $1,399 млрд.

В минувшем 2024 году Грузия также демонстрировала рост внешней торговли – в целом за год он составил 8% и достиг $23,4 млрд.

Напомним, ранее мы сообщали, что товарооборот между Россией и Грузией с начала года вырос на 3,7%, при этом в "Сакстате" заявили, что Россия – один из главных торговых партнеров Грузии. Там сообщили, что доля страны во внешнеторговом обороте с начала текущего года составила 11,4%, также Россия остается самым крупным поставщиком зерна в страну.