Вестник Кавказа

Грузии нужна торговля с РФ, а не с ЕС – Грузинская экспортная ассоциация

Перевозка грузов
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель Ассоциации экспортеров аграрных товаров Грузии Александр Бежиташвили рассказал о проблемах грузинских предприятий с выходом на рынок ЕС. Он подчеркнул, что эти проблемы только усиливают выгодность торговли Грузии с Россией.

Как рассказал сегодня руководитель грузинской Ассоциации экспортеров плодоовощной продукции Александр Бежиташвили, для предприятий Грузии намного более выгоден экспорт товаров в Россию, чем в Евросоюз.

В первую очередь это связано с сезонными всплесками спроса в России на грузинскую продукцию (напомним, Грузия в основном продает в РФ сельскохозяйственные товары – овощи, фрукты, корнеплоды, алкоголь и минеральную воду): эти всплески настолько высоки, что российский рынок поглощает практически все, что могут предложить ему грузинские аграрии.

"Несмотря на то, что это нестабильный рынок, наши предприниматели и экспортеры часто предпочитают работать в очень краткосрочной перспективе. Как только в России возникает быстрый спрос, вся продукция течет туда. В Евросоюз, в принципе, ничего не остается для вывоза"

– Александр Бежиташвили

Во-вторых, грузинским аграриям довольно трудно соответствовать нормативам Евросоюза. Из-за этого им мало помогла Евроассоциация Грузии, де-юре открывшая для грузинских предприятий европейские рынки – де-факто на их товары в ЕС просто нет спроса, пишет Спутник-Грузия.

"У нас нет тех стандартов и объемов, которые нужны рынку Евросоюза. Чтобы соответствовать стандартам европейских стран, наша продукция должна была быть того качества, которое востребовано. К сожалению, не удалось добиться должного соответствия"

– Александр Бежиташвили

Согласно официальной статистике, в январе-марте 2005 года Грузия продала за рубеж товаров на $1,4 млрд.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

ЕК планирует принять новые антироссийские санкции 20 мая

ЕК планирует принять новые антироссийские санкции 20 мая

Кобахидзе: отношения с ЕС находятся в режиме ожидания

Кобахидзе: отношения с ЕС находятся в режиме ожидания

Европа ополчилась на торговлю России и Турции

Европа ополчилась на торговлю России и Турции

ЕС готовит контрмеры против американского импорта на 100 млрд евро – СМИ

ЕС готовит контрмеры против американского импорта на 100 млрд евро – СМИ

Каллас и Аракчи впервые обсудили ядерную программу Ирана

Каллас и Аракчи впервые обсудили ядерную программу Ирана

Евросоюз намерен нарастить поставки газа из Азербайджана

Евросоюз намерен нарастить поставки газа из Азербайджана

Нарушив Договор с ЕАЭС, Армения может потерять все - МИД России

Нарушив Договор с ЕАЭС, Армения может потерять все - МИД России

Хачатрян и Марагос обсудили партнерство Армении и ЕС

Хачатрян и Марагос обсудили партнерство Армении и ЕС

ЕС призвал Индию и Пакистан к мирному урегулированию

ЕС призвал Индию и Пакистан к мирному урегулированию

Кобахидзе: Грузия должна войти в ЕС

Кобахидзе: Грузия должна войти в ЕС

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы