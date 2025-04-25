Грузии нужна торговля с РФ, а не с ЕС – Грузинская экспортная ассоциация

Руководитель Ассоциации экспортеров аграрных товаров Грузии Александр Бежиташвили рассказал о проблемах грузинских предприятий с выходом на рынок ЕС. Он подчеркнул, что эти проблемы только усиливают выгодность торговли Грузии с Россией.

Как рассказал сегодня руководитель грузинской Ассоциации экспортеров плодоовощной продукции Александр Бежиташвили, для предприятий Грузии намного более выгоден экспорт товаров в Россию, чем в Евросоюз.

В первую очередь это связано с сезонными всплесками спроса в России на грузинскую продукцию (напомним, Грузия в основном продает в РФ сельскохозяйственные товары – овощи, фрукты, корнеплоды, алкоголь и минеральную воду): эти всплески настолько высоки, что российский рынок поглощает практически все, что могут предложить ему грузинские аграрии.

"Несмотря на то, что это нестабильный рынок, наши предприниматели и экспортеры часто предпочитают работать в очень краткосрочной перспективе. Как только в России возникает быстрый спрос, вся продукция течет туда. В Евросоюз, в принципе, ничего не остается для вывоза"

– Александр Бежиташвили

Во-вторых, грузинским аграриям довольно трудно соответствовать нормативам Евросоюза. Из-за этого им мало помогла Евроассоциация Грузии, де-юре открывшая для грузинских предприятий европейские рынки – де-факто на их товары в ЕС просто нет спроса, пишет Спутник-Грузия.

"У нас нет тех стандартов и объемов, которые нужны рынку Евросоюза. Чтобы соответствовать стандартам европейских стран, наша продукция должна была быть того качества, которое востребовано. К сожалению, не удалось добиться должного соответствия"

– Александр Бежиташвили

Согласно официальной статистике, в январе-марте 2005 года Грузия продала за рубеж товаров на $1,4 млрд.