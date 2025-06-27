Россия и Саудовская Аравия увеличивают темп товарооборота

По итогам 2024 года товарооборот России и Саудовской Аравии вырос на 60% и превысил $3,8 млрд, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в ходе выступления в рамках выставки "Иннопром-2025".
"В первом квартале 2025 года темп еще больше увеличился. Мы с вами добились четырехкратного роста товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года"
- Антон Алиханов
Он передал, что для продолжения такой динамики необходимо найти новые точки роста. В качестве направлений, по которым страны работают и могут работать, Алиханов назвал судостроение, металлургию, фармацевтику и другие направления.
"У нас есть отдельный национальный проект, который касается станкостроения, автоматизации и роботизации производственных процессов"
- Антон Алиханов
Большой потенциал развития также есть в отрасли нефтегазового оборудования и горнорудной промышленности, добавил министр.