Россия и Иран совершенствуют логистику на Каспии

Россия и Иран укрепят логистику в районе Каспийского моря– страны уже начали создание в регионе интегрированной транспортной и логистической системы, объединившей портовую инфраструктуру, а также грузовые авиаперевозки.

У России и Ирана появилась уникальная возможность переформатировать транспортно-логистические и таможенные маршруты Каспийского региона, страны уже начали формировать интегрированную структуру в районе Каспийского моря.

Цель сотрудничества - укрепление транзитных связей между двумя странами, упрощение региональной торговли и превращение Каспия в центр евразийской экономической интеграции, передает иранское государственное информационное агентство Fars.

Новая структура послужит экономической интеграции стран ЕАЭС и укрепит каспийское пространство как стратегическую зону совместных интересов Москвы и Тегерана. Она станет недостающим звеном, соединяющим коридор "Север–Юг" с российскими логистическими сетями, что позволит нарастить объем транзита грузов между югом Персидского залива и бассейном Волги до более чем 25 млн т в год.

Уже начаты совместные проекты в области портовой инфраструктуры, которые затронули контейнерные и холодильные терминалы иранских портов Энзели, Амирабад и Астара.

Также планируется открытие совместной российско-иранской линии грузовых авиаперевозок в регионе для транспортировки скоропортящихся и высокодоходных товаров, что завершит формирование единой логистической экосистемы Каспия.

Изменения затронут и таможенную сферу - торгово‑промышленные палаты России, Казахстана и Ирана предложили создать систему "Каспийское единое окно" для значительного сокращения времени обработки грузов в портах.

Параллельно будет запущена Каспийская логистическая платформа, которая позволит отслеживать грузы, бронировать морские линии и упростит расчеты за портовые услуги.

Также предложено создать Общий каспийский логистический секретариат при Тегеранской торгово‑промышленной палате и Объединенной палате России и Ирана для контроля за реализацией соглашений и инфраструктурных проектов.