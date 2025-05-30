Россия готовит список дружественных для туроператоров стран

Совет Федерации одобрил законопроект, снижающий финансовую нагрузку на туроператоров в сфере выездного туризма для туров в "дружественные сопредельные страны", список которых уточняется.

В скором времени российские туроператоры, специализирующиеся на выездном туризме в сопредельные дружественные страны, получат те же финансовые льготы, что и компании, работающие в сфере внутреннего туризма – соответствующие поправки в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" уже одобрил Совет Федерации, сообщает официальный сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Еще одно новшество – туроператоров освободят от обязанности учитывать общую стоимость туров в эти страны при расчете взносов в обязательные фонды туроператоров выездного туризма.

"Такой подход сохранит обязательность указанных фондов, направленных на возмещение средств туристам и на возврат российских туристов из-за рубежа, а также существенно снизит затраты туроператоров, что в конечном итоге положительно скажется на цене путевок"

- Минэкономразвития России

Основной вопрос, который требует уточнения – какие страны будут включены в список, его в скором времени утвердит правительство. Пока лишь ясно, что это касается в первую очередь сопредельных с Россией государств, которых более 10, однако не все они подпадают под категорию "дружественные". Однозначно такими будут признаны Абхазия и Беларусь, поездки в которые фактически и так приравнены к внутреннему туризму. Его могут пополнить Казахстан, Китай и Монголия, а со временем он будет расти, полагают депутаты Госдумы. А вот туроператоры более категоричны, минимизируя возможный перечень.

Поправки в закон вступят в силу с 1 сентября 2025 года.