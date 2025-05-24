Россия будет беспошлинно поставлять нефтепродукты в Казахстан до 2028 года

Россия ратифицировала продление до 2028 года беспошлинные поставки своих нефтепродуктов в Казахстан – закон об этом сегодня подписал глава государства Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон о ратификации протокола о поставках российских нефтепродуктов в соседний Казахстан – согласно документу, межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов продлевается до 2028 года, документ уже размещен на сайте официальных правовых актов.

Протокол был подписан в Астане 27 ноября 2024 года, документ предусматривает автоматическое продление на последующие пятилетние периоды и регулирует беспошлинные поставки в рамках ежегодных балансов, составленных министерствами энергетики двух стран, передает РИА Новости.

Согласно сопроводительным документам, возобновление действия соглашения необходимо для сохранения закрепленных им условий сотрудничества России и Казахстана, несмотря на то, что между двумя странами более 12 лет эффективно работает система взаимодействия между их госорганами и между хозяйствующими субъектами.

С января 2024 года и до принятия закона Россия и Казахстан фактически руководствовались положениями окончившего срок действия соглашения, что потребовало установить новые условия для оптимального функционирования внутренних рынков двух стран, отмечается в сопроводительных документах.