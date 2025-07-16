Росавиация разрешила полеты из Челябинска в Баку

Росавиация выдало "Ютэйр" разрешение на полеты из Челябинска в Баку. Компания имеет право выполнять полеты между городами до трех раз в неделю.

Российский авиаперевозчик "Ютэйр" получил разрешение на выполнение регулярного международного рейса из Челябинска в Баку.

Разрешение на осуществление полетов выдало Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Отмечается, что приказ размещен на официальном портале ведомства.

Стоит добавить, что компания имеет право совершать рейс из Челябинска в Баку до трех раз в неделю. Такие же условия перевозчик получил на полеты из Омска, Перми и Нижнекамска