Кремль: надеемся, что сложный период в отношениях с Баку пройдет

Москва надеется, что сложный период в российско-азербайджанских отношениях скоро закончится, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Баку приносит им взаимную выгоду.

Российские власти надеются, что непростое время, которое переживают сейчас отношения РФ с Азербайджаном, скоро останется позади, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Прежде всего он отметил, что российско-азербайджанские отношения базируются на прочной основе – это совпадение интересов Москвы и Баку, взаимовыгодное сотрудничество двух стран, которое базируется на взаимном уважении.

Тем не менее, уточнил представитель Кремля, иногда отношения двух стран проходят через сложные периоды, и сейчас один из них.

"Мы надеемся, что этот период пройдет"

– Песков

Пресс-секретарь российского лидера отметил также, что сотрудничество РФ и АР приносит странам взаимную выгоду.

Песков подчеркнул также: для Москвы, чтобы в Азербайджане уважали русских. Он напомнил, что в РФ проживает очень большая азербайджанская диаспора, практически все представители которой – законопослушные граждане, и они пользуются заслуженным уважением. Те, кто нарушает законы, преследуются по закону, добавил представитель Кремля.

В ответ на вопрос об иске в международный суд против России он напомнил, что в данный момент продолжаются следственные действия.

"Если Азербайджан примет такое решение, в данном случае это право Азербайджана, мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствий, которые идут"

– Песков

Как урегулировать кризис?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что путь нормализации российско-азербайджанских отношений известен – он был озвучен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на открытии III Шушинского глобального медиафорума в Ханкенди: завершение расследования крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года и наказание виновных.

"Баку ждет решения вопроса по расследованию инцидента со сбитым самолетом. Это основной камень преткновения. Для того, чтобы улучшить ситуацию, нужно ликвидировать причину возникновения нынешнего кризиса. Когда это будет решено, ситуация может начать нормализовываться", - прежде всего сказал Дмитрий Солонников.

"После решения главного вопроса можно будет предпринять какие-то другие шаги по нормализации, включая встречи на уровне гражданского общества, медиаконференции и переговоры дипломатов. Но изначально для того, чтобы выходить на рабочий режим, нужно ликвидировать первопричины нынешнего кризиса", - подчеркнул политолог.

Эксперт обратил внимание на стремление России урегулировать ситуацию мирными средствами. "Россия всегда проводит мягкий курс, пока ситуация не доходит до каких-то абсолютно катастрофических положений. К примеру, так Россия работает с Арменией – вот уж кто-кто, а Армения в последние годы демонстрировала достаточно яркую и последовательную антироссийскую политику, но Москва продолжала настаивать на сохранении имеющихся связей", - напомнил он.

"Ереван и участвовал в программах НАТО, и сокращал экономические взаимоотношения с Россией, и приостанавливал работу российских компаний, и замораживал свое членство в ОДКБ, и официально, на уровне главы государства Никола Пашиняна, заявлял о курсе на вступление в Евросоюз. Россия в ответ говорила, что речь идет о суверенных правах Армении. У России в целом настрой на мирное урегулирование любых возникающих вопросов", - заключил Дмитрий Солонников.