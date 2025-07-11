Росавиация разрешила двум перевозчикам полеты в Гюмри

Авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия" получили от авиационных властей разрешения на полеты в город Гюмри на севере Армении. Кроме того, Red Wings сможет летать в Ашхабад.

Две российские авиакомпании получили допуск на осуществление регулярных авиарейсов в армянский город Гюмри, следует из приказа Росавиации.

Так, "Аэрофлот" получил разрешение совершать рейсы в Гюмри из Минвод (Ставропольский край). А его дочерняя авиакомпания "Россия" сможет летать в Гюмри из Сочи (Краснодарский край). Частота полета из обоих городов – каждый день.

Еще одной авиакомпании, Red Wings, был выдан допуск на полеты из Минвод в Ашхабад (столица Туркменистана). Частота рейсов – пять раз в неделю.

Напомним, аэропорт в Гюмри появился в 1961 году, он называется "Ширак". Это второй международный аэропорт Армении. Первый находится в Ереване и называется "Звартноц".