РФ запросила у Армении причины запрета ввоза партии мороженого

Партию мороженого "Коровка из Кореновки" не пустили в Армению, Роспотребнадзор запросил причину запрета на ввоз.
Ранее Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении объявил о временном запрете на ввоз в Армению российского эскимо "Коровка из Кореновки".
"Роспотребнадзор отмечает, что в рамках проводимого мониторинга не регистрировались случаи выявления несоответствия указанной продукции (неудовлетворительных результатов) требованиям по безопасности и качеству, в том числе установленным техническими регламентами Таможенного союза"
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В ведомстве сообщили также, что в компетентные органы Армении направлен запрос дополнительной информации о причинах ограничений, в том числе результаты лабораторных исследований.