Вестник Кавказа

РФ запросила у Армении причины запрета ввоза партии мороженого

РФ запросила у Армении причины запрета ввоза партии мороженого
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Роспотребнадзор направил запрос о причинах запрета ввоза в Армению партии эскимо "Коровка из Кореновки". Данных о том, что мороженое не соответствует нормам нет.

Партию мороженого "Коровка из Кореновки" не пустили в Армению, Роспотребнадзор запросил причину запрета на ввоз.

Ранее Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении объявил о временном запрете на ввоз в Армению российского эскимо "Коровка из Кореновки".

"Роспотребнадзор отмечает, что в рамках проводимого мониторинга не регистрировались случаи выявления несоответствия указанной продукции (неудовлетворительных результатов) требованиям по безопасности и качеству, в том числе установленным техническими регламентами Таможенного союза"

– сообщение

В ведомстве сообщили также, что в компетентные органы Армении направлен запрос дополнительной информации о причинах ограничений, в том числе результаты лабораторных исследований.

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