Россия может запретить цветы из Армении с 27 июня

Россельхознадзор вновь указал на постоянные нарушения армянской стороной норм при ввозе цветочной продукции в РФ. Прошлое обращение ведомства Армения проигнорировала.

Россельхознадзор готов с 27 июня ввести временный запрет на ввоз в Россию срезанных цветов в сопровождении фитосанитарных сертификатов Армении.

Ранее сообщалось, что с начала года участились случаи нарушения норм и требований РФ и ЕАЭС, российская сторона обратилась к армянскому инспекционному ведомству, однако реакции не последовало, а нарушения продолжаются.

На данный момент информация о принятых мерах Арменией в адрес Россельхознадзора не представлена.

Россельхознадзор ставит под сомнение достоверность указываемой в сопроводительных документах информации о происхождении цветочной продукции, кроме того нет возможности отличить цветы, выращенные в Армении от цветов третьих стран, так как такая информация также отсутствует, поделился источник с "Интерфаксом".

Запрет на поставки цветов из Армении ранее планировалось ввести с 16 июня.