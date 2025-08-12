Вестник Кавказа

Reuters: глава РФПИ посетит саммит России и США на Аляске

Reuters: глава РФПИ посетит саммит России и США на Аляске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участником саммита Россия-США станет глава РФПИ Кирилл Дмитриев, пишут СМИ. Ранее в Москве он встречался со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев примет участие в саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на осведомленный источник.

"Спецпредставитель России и глава суверенного инвестиционного фонда Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина на Аляске"

- Reuters

Напомним, что о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно на прошлой неделе. Тогда же Кирилл Дмитриев провел разговор с прилетевшим в Москву спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

В апреле Кирилл Дмитриев совершил официальную поездку в США, где провел переговоры с чиновниками администрации Дональда Трампа. Он заявил, что главными темами беседы стали восстановление двусторонних отношений и экономического сотрудничества, а также возобновление прямого авиасообщения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
860 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.