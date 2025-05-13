Решетников назвал задачу для экономики России на сейчас

Российской экономике в ближайшее время предстоит без потерь пройти через период охлаждения, заявил министр экономического развития. По словам Решетникова, МЭР рассчитывает на смягчение ДКП.

Задача, которая стоит сейчас перед российской экономикой, заключается в грамотном прохождении через прогнозируемый период охлаждения, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, экономика России, после быстрого роста, который наблюдался в предыдущие два года, переходит к охлаждению.

Министр назвал признаки приближения такого развития событий: сокращение выпуска в ряде отраслей реального сектора, замедление темпов роста потребительского спроса, продолжающийся уход прироста доходов населения в сбережения, а также замедление инфляции.

Решетников уточнил, что жесткая денежно-кредитная политика провоцирует сжатие кредитования, уменьшается спрос на инвестиционную продукцию, в первую очередь, машиностроения, на спецтехнику, транспорт – грузовой, легкий коммерческий, а также автобусы.

"Сейчас задача – грамотно пройти период охлаждения. Рассчитываем на своевременное смягчение денежно-кредитной политики, чтобы в перспективе сохранить целевые трехпроцентные темпы роста, обозначенные президентом"

– Решетников

Глава МЭР пояснил, что правительство занимается оптимизацией инвестпрограмм крупнейших российских компаний. Кроме того, Кабмин приспосабливает меры поддержки, сосредотачивая их на нынешних технологических приоритетах.

Министр добавил, что означенную им задачу надо будет решать, учитывая не прекращающиеся внешние вызовы, а также антироссийские санкции.