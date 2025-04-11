Решетников назвал гибкость экономики качественным показателем роста

Российская экономика демонстрирует рост по качественным показателям, один из которых – ее гибкость, то есть способность развиваться, несмотря на санкции и вопреки им, заявил глава МЭР РФ.
Экономика России проявила высокую сопротивляемость на фоне санкций, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
По его словам, качественные показатели экономического роста значительно важнее количественных.
"… Последние два года во многом это гибкость экономики, это подстройка, это резистентность нашей экономики и способность подстраиваться и сопротивляться санкциям"
– Решетников
Министр пояснил, что продолжать развитие, несмотря на неблагополучные условия, сумели как раз представители малого и среднего бизнеса: они подстраиваются, проявляют гибкость, производят продукцию, нехватка которой наблюдается на рынке, и выполняют функцию замещения ушедших компаний, включая западные.