Решать проблемы с Ираном призвали дипломатией в Турции

Глава турецкого государства высказался за решение всех проблем с Ираном путем дипломатии. Он назвал бесперспективными попытки решить эти проблемы войной.

Урегулировать проблемы с Ираном можно исключительно путем дипломатии. Такое заявление сделал 25 июня президент Турции.

Выступая на пресс-конференции, организованной по итогам гаагского саммита НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на то, что войной и разрушениями ничего не удастся добиться.

"Устойчивое урегулирование проблем с Ираном возможно путем дипломатии и переговоров. Войной и разрушениями ничего не добьешься"

– глава турецкого государства

Он также поприветствовал прекращение огня между Израилем и Ираном.

"Мы приветствуем прекращение огня, достигнутое благодаря усилиям президента США Трампа. Мы ожидаем, что стороны безоговорочно выполнят призыв моего друга Трампа"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, во вторник было объявлено перемирие между Израилем и Ираном, однако через какое-то время с территории Исламской Республики были выпущены ракеты в сторону еврейского государства. В Тегеране опровергли нарушение перемирия.