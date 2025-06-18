Эрдоган готов содействовать переговорам лидеров Ирана и США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что путь к урегулированию ирано-израильского конфликта и прекращению текущего его обострения лежит в дипломатии, и выразил готовность оказать содействие.

Анкара готова содействовать проведению переговоров лидеров Ирана и США, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с главой МИД ИРИ Аббасом Аракчи.

Беседа прошла в Стамбуле: министр Исламской Республики прибыл туда на встречу глав МИД стран ОИС.

Как сообщили в администрации турецкого лидера, Эрдоган обратил внимание на недопустимость новой войны и на необходимость без промедления остановить Израиль.

Говоря о ядерной проблеме Ирана, президент подчеркнул, что решить ее можно только через переговоры. Он отметил, что Анкара готова внести свой вклад в их проведение, включая содействие. Эрдоган заявил также, что шаги по переходу от боевых действий к дипломатии нужно реализовать в максимально сжатые сроки – для этого необходимы американо-иранские технические переговоры, а также переговоры на уровне лидеров.

"Турция продолжит оказание поддержки в этом вопросе"

– администрация президента