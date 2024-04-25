Вестник Кавказа

Эскалацию между Израилем и Ираном обсудили главы МИД Турции и Ирака

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства поговорил сегодня по телефону с коллегой из Ирака. Центральной темой разговора стала обстановка на Ближнем Востоке.

В среду, 18 июня, состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Ирака. Об этом рассказали в турецком министерстве.

Особое внимание в ходе беседы министры уделили ирано-израильскому конфликту, передает РИА Новости.

"Сегодня (18 июня) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Ираном и их региональные последствия"

– представитель турецкого ведомства

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась на прошлой неделе после атаки, совершенной израильскими ВВС на военные и ядерные объекты в Иране. Еврейское государство объяснило свои действия тем, что Исламская Республика вплотную приблизилась к созданию ядерного оружия и угрожает региональной и глобальной безопасности.

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