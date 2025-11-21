Вестник Кавказа

Рейсы из Баку в Амман запустят в июне 2026 года

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рейсы AZAL между Баку и Амманом будут запущены в июне следующего года. Договоренности были достигнуты в ходе встречи представителей авиакомпании с властями Иордании.

Глава Azerbaijan Airlines Самир Рзаев провел встречу с представителями транспортной и туристических отраслей Иордании, в рамках которой были достигнуты договоренности о запуске авиасообщения между Баку и Амманом, информирует пресс-служба AZAL. 

Подчеркивается, что встреча стала важным шагом в деле углубления сотрудничества АР и ИХК в гражданском авиасообщении. Стороны договорились о запуске рейсов между Баку и Амманом в июне 2026 года. 

Отметим, что сегодня в Баку прошло заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Иорданией. В частности, Амман пригласил Баку к сотрудничеству по инвестпроектам на территории Сирии.

