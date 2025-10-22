Названа дата первого регулярного авиарейса из Махачкалы в Саудовскую Аравию

Первый регулярный авиарейс из столицы Дагестана в Саудовскую Аравию назначен на 3 декабря. Полеты будет выполнять авиакомпания "Азимут".

Регулярные авиарейсы из Махачкалы в Саудовскую Аравию стартуют через две недели, рассказали в Минтрансе России.

"Первый регулярный рейс в Саудовскую Аравию отправится из Махачкалы 3 декабря"

– Минтранс РФ

В ведомстве уточнили, что полеты будет совершать авиакомпания "Азимут". Попасть прямым авиарейсом можно будет из Махачкалы в Джидду, частота полетов – два раза в неделю.

Кроме того, "Азимут" будет летать в Джидду из Минеральных Вод, с частотой один раз в неделю.

Время в пути от Махачкалы до Джидды составит 4-4,5 часа.

"В партнерстве с ООО "Национальная Хадж Компания" авиаперевозчик предоставляет пассажирам возможность посетить мусульманские святыни"

– Минтранс России

В ведомстве добавили, что над запуском рейсов в королевство работа велась с 2023 года.