Саудовские туркомпании ожидают отмену виз для сотрудничества с РФ

Представители саудовского туристического бизнеса рассчитывают на большое количество российских туристов после отмены виз между РФ и Саудовской Аравией.

Представители туристического бизнеса России и Саудовской Аравии провели встречу в Эр-Рияде. Ее организатором выступил Российский союз туриндустрии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития плотного сотрудничества в туристической сфере. В частности, туркомпании королевства выразили надежду на то, что после отмены виз между странами увеличится поток российских в страну. В свою очередь, российская сторона отметила важность установления взаимодействия – российские туроператоры так же ожидают саудовских гостей.

Напомним, о введении возможного безвизового режима между РФ и Саудовской Аравией еще летом 2025 года заявляли в МИД РФ.

Один из факторов повышенного спроса на сотрудничество Саудовской Аравии с российскими туристами – наличие прямого авиасообщения. Согласно статистике, за 10 месяцев 2025 года количество гостей курортов Сочи из ОАЭ, Кувейта и Бахрейна выросло по сравнению с показателями прошлого года в 2,5 раза: Роза Хутор приняла более 10 тыс туристов. На будущий год были намечены планы по увеличению количества рейсов из Эр-Рияда в Москву и открытию авиасообщения с Санкт-Петербургом. Самым популярным направлением для поездок в РФ из арабских стран традиционно остается Москва.

Представители союза туриндустрии представили в Саудовской Аравии приложение Visit Russia, созданное для организации путешествий по России для иностранцев. Также ожидается, что интерес арабских туристов к России значительно повысится в связи с проведением ПМЭФ-2026, поскольку Саудовская Аравия будет в числе стран-гостей мероприятия.