Развитие торговли и инвестиций обсудили Азербайджан и Грузия

Глава Минэкономики Азербайджана провел встречу с коллегой из Грузии. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Состоялась встреча глав Минэкономики Азербайджана и Грузии Микаила Джаббарова и Мариам Квривишвили. Об этом написал на своей странице в соцсетях руководитель азербайджанского ведомства.
Центральной темой встречи стали перспективы взаимодействия двух стран в различных сферах, включая энергетику.
"Мы рассмотрели приоритетные направления развития азербайджано-грузинских экономических отношений и обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций"
– Микаил Джаббаров
Он добавил, что была отмечена также польза совместных проектов для обеих стран и для Южного Кавказа.