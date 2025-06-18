Развитие торговли и инвестиций обсудили Азербайджан и Грузия

Глава Минэкономики Азербайджана провел встречу с коллегой из Грузии. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Состоялась встреча глав Минэкономики Азербайджана и Грузии Микаила Джаббарова и Мариам Квривишвили. Об этом написал на своей странице в соцсетях руководитель азербайджанского ведомства.

Центральной темой встречи стали перспективы взаимодействия двух стран в различных сферах, включая энергетику.

"Мы рассмотрели приоритетные направления развития азербайджано-грузинских экономических отношений и обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций"

– Микаил Джаббаров

Он добавил, что была отмечена также польза совместных проектов для обеих стран и для Южного Кавказа.