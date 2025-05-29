Азербайджан наращивает экспорт электроэнергии в Грузию

Грузия получает все больше электроэнергии из Азербайджана – азербайджанские энергетики нарастили ее переток почти на 9%, что уже принесло стране дополнительные миллионы долларов.

Грузинские потребители охотно покупают экологически чистую электроэнергию, произведенную в соседнем Азербайджане – только за 4 месяца текущего 2025 года в Грузию было экспортировано 450,9 млн кВт/ч электроэнергии, свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Общий доход от экспорта этого объема составил $25,7 млн, а сам он вырос на 36,7 млн кВт/ч, или на 8,9% в количественном выражении. Это принесло бюджету Азербайджана дополнительные $4,8 млн – это на 23% больше, чем за тот же период минувшего 2024 года, передает Trend.

Получателями азербайджанской электроэнергии также являются Россия и Иран – в общей сложности за 4 месяца текущего 2025 года в эти страны было экспортировано 525,1 млн кВт/ч электроэнергии на $29,1 млн, говорится в статистических данных Госкомстата Азербайджана.