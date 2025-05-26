Грузия нарастила экспорт в Азербайджан

С начала года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $523 млн. Азербайджан стал третьим в грузинском экспорте.

С января по май текущего года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил $523 млн, сообщает Национальная служба статистики Грузии.

За первые пять месяцев Азербайджан с показателем 5,3% от общего объема внешней торговли Грузии стал шестым торговым партнером после Турции, США, России, Китая и Кыргызстана.

Отмечается, что Грузия экспортировала в Азербайджан товаров на $282,3 млн – на 12,4% больше прошлогодних показателей.

Помимо этого, в грузинском экспорте Азербайджан занял третье место после Кыргызстана и Казахстана среди ключевых направлений с долей почти 11%.